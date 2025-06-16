Евросоюз разжигает ядерную войну

Елена Острякова.  
16.06.2025 12:57
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Опасность большой войны в Европе крайне велика.

Об этом немецкий оппозиционный политик и лидер партии имени себя Сара Вагенкнехт завила в интервью писателю Марку Фридриху, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Опасность большой войны в Европе крайне велика. Об этом немецкий оппозиционный политик и лидер...

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«И это не потому, что русские каким-то образом планировали вторжение в НАТО в течение 10 лет. Я в это совсем не верю. Все анализы говорят против этого. В том числе, так называемый анализ угроз ЦРУ США. Они сказали это еще в феврале. Так что Россия делает все возможное, чтобы избежать прямого конфликта с НАТО. Но если вы продолжаете себя вести как сторона войны, то в какой-то момент вы окажетесь в состоянии войны. Из России поступают четкие сигналы, Байден тоже говорил это», – сказала Вагенкнехт.

По ее мнению, войну разжигают власти Евросоюза, у которых барьеры ниже даже, чем у бывшего президента США Джо Байдена.

«Война здесь, в Европе, если бы мы воевали с Россией, была бы совершенно другой историей. Это привело бы к ядерной эскалации, потому что Россия безнадежно уступает НАТО в обычных вооружениях. И у них очень четкая ядерная доктрина. Если они чувствуют экзистенциальную угрозу, то они применяют ядерное оружие», – сказала Вагенкнехт.

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