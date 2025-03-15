Европейцы боятся посыпаться после договоренностей США с Россией

США хотят решить вопрос Украины напрямую без европейцев.

Об этом в эфире телеканала DW заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так выглядит, что американцы хотят это разрулить в основном с Россией. Они прекрасно понимают, что наши эмоции, наши политические позиции, собственно то, кем мы являемся, мешают переговорам. А теперь есть еще и европейская позиция, поскольку европейцы напуганы. Они напуганы тем, что им нужно сделать в будущем, напуганы тем, чего им не нужно делать, и напуганы даже тем, что им нужно выбирать между этим.

И они понимают, что мы для них — это определенная линия, определенный фронтир, этот фронтир для них важен. Если они его потеряют, это означает, что затем они могут посыпаться», – заявил Климкин.