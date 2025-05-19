Европейцев «пошили в дураки»! – украинский дипломат

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Европейские политики наивно полагают, что могут повлиять на исход российско-американских переговоров, однако их уже оставили «за бортом».

Об этом на канале «НТА» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с вами видели очень интенсивный обмен между европейскими лидерами. И надо отдать должное. Они прилетели в Киев. Интенсивный обмен постоянной подготовки к более жесткой позиции, санкциям, большее давление. И вроде координация с Дональдом Трампом, звонки. Но скажу свое впечатление – европейцев пошили в дураки сейчас. Просто пошили в дураки! Если 19-го уже разговор, позвонит все равно Дональд Трамп, а 20-го они собираются санкции вводить», – сказал Чалый.

По его мнению, антироссийские санкции должны вводиться без промедлений.