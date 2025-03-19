Европарламент «наехал» на РФ, США и Китай: Поставки вооружений Украине не прекратятся

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Европарламент сегодня на заседании принял резолюцию, которую можно трактовать как демонстративный ответ на озвученное Владимиром Путиным требование прекратить поставки оружия Украине для того, чтобы Россия пошла на перемирие.

«Принимая во внимание, что недавние заявления членов администрации США, сопровождаемые сильным давлением, оказываемым на Украину руководством США, отражают сдвиг во внешней политике США, поскольку администрация Трампа предлагает нормализовать отношения с Россией, становится все более очевидным, что Европе необходимо укрепить свою безопасность и обороноспособность, чтобы быть способный помочь Украине защитить себя», – говорится в тексте резолюции.

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В документе содержится и выпад против Китая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Китай, движимый стремлением стать глобальной сверхдержавой, подрывает международный порядок, основанный на правилах, проводя все более агрессивную внешнюю и враждебную экономическую политику, и политику в области конкуренции, экспортируя товары двойного назначения, которые Россия использует на поле боя против Украины, тем самым угрожая европейской безопасности».

Есть и критика Венгрии, а также других стран с «особой» позицией.

«Некоторые государства–члены и страны–кандидаты блокировали или откладывали оказание критически важной военной помощи Украине и, следовательно, подрывали европейскую безопасность».

Европарламент также «решительно осуждает угрозы США в адрес Гренландии» и подчеркивает: