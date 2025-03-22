Европа готовится к большой войне с Россией

Вадим Москаленко.  
22.03.2025 15:28
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия, Украина


После сокращения американской помощи, странам ЕС придётся увеличивать расходы на оборонку, и активнее готовиться к войне против России.

Об этом в эфире «Times radio» заявил вице-маршал королевских ВВС Великобритании в отставке, военный аналитик Шон Белл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После сокращения американской помощи, странам ЕС придётся увеличивать расходы на оборонку, и активнее готовиться...

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«Россия не видит будущей для независимой Украины, у которой есть свои границы, своя автономия, своё руководство. Поэтому Украине нужны гарантии безопасности.Америка не посылает войска на территорию Украины, мы не предоставляем гарантий безопасности. Мы сосредоточены на Китае в стратегическом плане. Россия находится на европейском континенте. Европа, выходите на поле боя, и делайте что-нибудь.

В Европе есть политики, которые до сих пор мягко поддерживали Украину. Они оказывают достаточную поддержку, чтобы Украина не проиграла, но не помогают ей победить. Теперь они вдруг задаются вопросом, будет ли поддержка США. Если Украина проиграет, это поставит под угрозу европейскую безопасность.

Поэтому сейчас в Европе задают много вопросов – как, чёрт возьми, они могут продвинутся вперёд? Если наступит мир, как им остановить президента Путина, и начать всё с начала? Политики настолько обеспокоены, что собрали военных лидеров, которые предложат целый ряд вариантов», – сказал Шон Белл.

 

«В конце концов Западу придется противостоять России, и сказать, мы будем отвечать вам тем же. Вы нагнетаете обстановку, вы начали эту войну, вы вторглись в Украину, вы поставляли дальнобойное оружие Ирану. Вы пересекали границы со всем своим оружием. Вы использовали авиацию. Все, что нам нужно сделать, это предотвратить это на каждом этапе», – подытожил он.

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