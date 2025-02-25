Европа готовит экологическую диверсию в Балтийском море – Симонов
Европейские страны могу устроить экологическую катастрофу в Балтийском море, чтобы получить повод запретить «теневому флоту» возить российскую нефть.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Всё-таки у нас в Балтике и теневой флот работает, там остались ушлые ребята в этом бизнесе. Проблема в том, что европейцы будут пытаться связать эту историю с темой ненадёжности, экологической опасности.
То есть они всячески нагнетают атмосферу вокруг темы Балтики, датских проливов. И, скорее всего, будут продолжать эскалировать ситуацию. Тем более, что политический Европейский Союз продекларировал: «А мы с Россией переговоры вести не собираемся, мы собираемся воевать», – сказал Симонов.
«Внесение балтийских портов в санкционные листы будет работать на эту повестку, что непонятные суда с непонятными страховками возят эту непонятную нефть, и вот они затонули, вот Балтика под угрозой, вот надо им запретить. Тем более, что это опять же тут как бы экологические риски сочетаются.
Почему нужна экологическая повестка? Потому что им нужно зацепиться за Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года», – добавил эксперт.
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