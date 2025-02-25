Европейские страны могу устроить экологическую катастрофу в Балтийском море, чтобы получить повод запретить «теневому флоту» возить российскую нефть.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё-таки у нас в Балтике и теневой флот работает, там остались ушлые ребята в этом бизнесе. Проблема в том, что европейцы будут пытаться связать эту историю с темой ненадёжности, экологической опасности.

То есть они всячески нагнетают атмосферу вокруг темы Балтики, датских проливов. И, скорее всего, будут продолжать эскалировать ситуацию. Тем более, что политический Европейский Союз продекларировал: «А мы с Россией переговоры вести не собираемся, мы собираемся воевать», – сказал Симонов.