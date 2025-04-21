Европа будет поддерживать Украину вплоть до континентального конфликта с США – бандеровец Шкиль
Возможно, что даже явное противостояние между континентальной Европой и США не остановит Брюссель и Лондон от продолжения разжигания войны на Украине.
Об этом на телеканале «Прямой» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-лидер запрещенной в РФ группировки УНА-УНСО Андрей Шкиль, который сейчас живет во Франции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«К Европе одно опасение – каким сильным будет давление США на Европу, чтобы они вышли из поддержки Украины. Это абсолютно реально, в случае, когда Вашингтон договорится с Москвой, когда Трамп будет видеть возможность перетянуть и Путина, и Россию в целом на свою сторону в противостоянии с Китаем.
Если это случится, то тогда будет давление на европейских союзников, и это будет сложно предусмотреть сейчас, удержат ли. Сейчас – удержат, а если это будет через год – никто этого не может сказать», – тревожился Шкиль.
«Европа уже абсолютно самостоятельна в производстве порохов, и это следующее, что должна усовершенствовать на Украине Европа. Нужно обеспечить хлопком, чтобы плечо доставки к линии боевого соприкосновения было значительно короче, чем производить на юге Франции порох и доставлять на Украину. Невыгодно, долго, сложно логистически.
Так же ремонт немецкой техники на территориях Германии или Польши – это абсолютно не то, что сейчас нужно. И над этим будут работать при любых обстоятельствах.
В принципе, Кремль на это уже не влияет. Вопрос стойкости Запада в отношении влияний США, что это никого не разочаровывает и не даёт возможности утверждать, что Европа остановится на каком-то этапе.
Нет, не остановится до тех пор (может, остановится, а может, нет), пока не будет уже явного противостояния между не просто Вашингтоном и Брюсселем, а между континентальной Европой и США», – добавил бандеровец.
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