Европа будет поддерживать Украину вплоть до континентального конфликта с США – бандеровец Шкиль

Возможно, что даже явное противостояние между континентальной Европой и США не остановит Брюссель и Лондон от продолжения разжигания войны на Украине.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-лидер запрещенной в РФ группировки УНА-УНСО Андрей Шкиль, который сейчас живет во Франции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К Европе одно опасение – каким сильным будет давление США на Европу, чтобы они вышли из поддержки Украины. Это абсолютно реально, в случае, когда Вашингтон договорится с Москвой, когда Трамп будет видеть возможность перетянуть и Путина, и Россию в целом на свою сторону в противостоянии с Китаем. Если это случится, то тогда будет давление на европейских союзников, и это будет сложно предусмотреть сейчас, удержат ли. Сейчас – удержат, а если это будет через год – никто этого не может сказать», – тревожился Шкиль.