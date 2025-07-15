Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские лидеры ненавидят собственный народ не меньше, чем утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский – украинских граждан.

Об этом говорили находящийся в Москве американский журналист Рик Санчес и директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Американцы не знают, кто такой Зеленский. Они думают, что он Рональд МакДональд или какой-то мирный клоун. Но этот парень сажает священников за решётку, этот парень убил американского журналиста, этот парень уничтожил оппозицию, он вербует детей, чтобы отправить их на передовую. Этот парень посылает головорезов, чтобы они хватали людей, когда те идут за почтой, избивали до полусмерти, бросали в фургон и отправляли на передовую. Эти видео есть в сети, как американцы этого не видят, неужели до сих пор люди вывешивают украинские флаги перед своими домами…», – недоумевал Санчес.

Макадамс в ответ предположил, что, возможно, поэтому европейские лидеры так любят Зеленского.