Евролидеры в полном восторге от диктаторских методов Зеленского – американский эксперт

Максим Столяров.  
15.07.2025 18:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина


Европейские лидеры ненавидят собственный народ не меньше, чем утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский – украинских граждан.

Об этом говорили находящийся в Москве американский журналист Рик Санчес и директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские лидеры ненавидят собственный народ не меньше, чем утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский...

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«Американцы не знают, кто такой Зеленский. Они думают, что он Рональд МакДональд или какой-то мирный клоун. Но этот парень сажает священников за решётку, этот парень убил американского журналиста, этот парень уничтожил оппозицию, он вербует детей, чтобы отправить их на передовую.

Этот парень посылает головорезов, чтобы они хватали людей, когда те идут за почтой, избивали до полусмерти, бросали в фургон и отправляли на передовую. Эти видео есть в сети, как американцы этого не видят, неужели до сих пор люди вывешивают украинские флаги перед своими домами…», – недоумевал Санчес.

Макадамс в ответ предположил, что, возможно, поэтому европейские лидеры так любят Зеленского.

«Они все хотели бы сделать то же самое, им это нравится, и они ненавидят свой народ», – сказал Макадамс.

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