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Euronews пишет о разгоревшемся сейчас в Европе скандале вокруг использования денежных средств на продвижение в СМИ выгодных брюссельской бюрократии нарративов. «Использование государственных средств для манипулирования общественностью — это не политика, а пропаганда», – убеждены авторы материала.

Скандал с утечкой документов, опубличенных затем немецким изданием Welt am Sonntag показал, как ЕК тайно направляла миллионы евро налогоплательщиков экологическим НПО для финансирования судебных исков и организованных кампаний — не против загрязнителей, а против частных немецких компаний. Цель — намеренно направить общественное мнение в сторону климатической повестки ЕС. Иными словами, распиаренные проекты по борьбе с дезинформацией, на деле оказались промо-кампаниями в поддержку Еврокомиссии и борьбой с альтернативными нарративами. На все это официальный Брюссель потратил потратила около 27 млн евро.

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«Использование власти Еврокомиссии для преследования компаний или манипулирования политическим процессом — это не стратегия. Это злоупотребление и саботаж за госсчет. И никакие попытки неправительственных организаций приукрасить ситуацию не изменят этого», – возмущается Йоахим Штайнхофель, один из самых известных немецких медиа-юристов.

Отмечается, что распределение средств проводилось в тени: брюссельские бюрократы и активистские группы координировали свои действия за закрытыми дверями.

«Целью была не политика. Не наука. А политика — в чистом виде. Документы указывают на преднамеренную попытку повлиять на общественное мнение в пользу климатической повестки ЕС и манипулировать избранными депутатами Европарламента. В этом процессе были задействованы миллионы евро», – говорится в публикации.

Согласно отчёту, чиновники Комиссии привлекли организацию Friends of the Earth (Друзья Земли), чтобы сорвать соглашение о свободной торговле между ЕС и Меркосур — в тот самый момент, когда другие департаменты в рамках той же самой институции пытались это соглашение продвигать.

Когда Еврокомиссию попросили прокомментировать происходящее, она сослалась на незнание. Пресс-секретарь сказал Euronews: «Вопреки сообщениям в СМИ, между Комиссией и НПО нет никаких секретных контрактов».

«На самом деле скандал уходит куда глубже. Всё большее число НПО превращаются в политические прокси-армии — готовые быть нанятыми, готовые быть использованными. Некоторые были изначально созданы с этой целью. На данном этапе, возможно, честнее было бы называть их не НПО, а ГО — «государственные организации» с PR-бюджетом. И речь тут не только о плохом имидже. Это фундаментальная конституционная проблема. В Германии Федеральный конституционный суд в 2022 году постановил, что тогдашняя канцлер Ангела Меркель нарушила Основной закон, когда публично осудила демократически избранного регионального губернатора и потребовала «отменить» результат выборов», – указывает Euronews.

Институты ЕС не имеют права делегировать политическую борьбу организациям, которые сами же финансируют — особенно если речь идёт об атаках на частные компании или о тайной попытке повлиять на законодательство, отмечает далее Euronews.

Если Комиссия действительно хочет защищать демократию и основные права, ей стоит начать с уважения к ним, – резюмирует издание: