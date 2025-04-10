«Если бахнем, мало не покажется» – Лукашенко подпитал страхи Сырского

Елена Острякова.  
10.04.2025 19:57
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Белорусско-российские учения пройдут в сентябре этого года.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телекомпании «Мир», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белорусско-российские учения пройдут в сентябре этого года. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил...

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«Я подписал директиву по поводу этих учений, потому что мне их здесь организовывать. Полигоны определили, несмотря на то, что идет СВО, мы с президентом Путиным договорились, что война войной, но надо смотреть вперед и видеть другие направления и возможные театры военных действий, не дай Бог.

Мы будем проводить эти учения для Белоруссии и России. Основную роль в силу определенных причин должна сыграть Беларусь, потому что отвлечение войск РФ сейчас большое. Настало время и нам показать, что мы многое умеем. Будут присутствовать и российские войска. Мы будем делать все, чтобы защитить наше общее Отечество от Бреста до Владивостока», – сказал Лукашенко.

По его словам, после предоставления Белоруссии российского тактического ядерного оружия страна чувствует себя в полной безопасности: «поляки и прибалты поутихли».

«Как бы кому-то ни хотелось стереть с земли Северную Корею, не получается. Ядерная страна. Если бахнет, так мало не покажется. Точно так же и с Белоруссией», – сказал Лукашенко.

Ранее в интервью изданию «Левый берег» — главком ВСУ Сырский заявил, что под прикрытием российско-белорусских учений «может повториться сценарий 2022 года».

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