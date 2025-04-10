ЕС придется как следует вывернуть карманы за демократический американский газ
ЕС заявляет, что хочет избавиться от российского газа, но постоянно переносит сроки окончательного отказа, потому что «мечется между своими экономическими интересами и представлениями о прекрасном».
Об этом эксперт по энергетике Владимир Бобылев заявил «Геоэнергетике.Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европа в плане взаимоотношений с США никак не может найти какой-то верный тон. С одной стороны, Европа просит помощи у США, в том числе, в плане замены американским газом российского. С другой стороны, Европа пытается договориться с США так, чтобы эта замена не вышла им значительно дороже, чем другие альтернативные варианты. И при этом продолжает закупать российский газ.
Причем, мы говорим не только о поставках трубопроводного газа по «Турецкому потоку», но и о закупках СПГ, который имеет российское происхождение. По состоянию на сейчас Европа потратила больше денег на закупку российского СПГ, чем на оказание финансовой помощи Украине», – сказал Бобылев.
Он считает, что в лице Дональда Трампа ЕС столкнется со сложным переговорщиком и указывает на то, что сейчас американский президент ведет себя ровно таким образом, в каком ранее европейцы обвиняли президента РФ – мол, использует энергоносители для шантажа.
«Если российский газ дешевле, его удобнее получать, но при этом Европу не очень устраивает положение в России, плюс ко всему бесит конфликт с Украиной, то тогда все экономические вопросы отодвигаются в сторону. На первый план выходит вопрос политический: как же мы можем покупать у них газ, когда они такое с Украиной делают и вообще живут при диктаторском строе. И хорошо было бы сделать так, чтоб их больше не было.
США по большому счету сейчас делают то же самое. Но это же страна, которая несет западные демократические ценности, и их газ тоже самый демократичный в мире, пускай его даже впихивают довольно грубым образом и по дорогой цене», – заключил Бобылев.
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