ЕС придется как следует вывернуть карманы за демократический американский газ

ЕС заявляет, что хочет избавиться от российского газа, но постоянно переносит сроки окончательного отказа, потому что «мечется между своими экономическими интересами и представлениями о прекрасном».

Об этом эксперт по энергетике Владимир Бобылев заявил «Геоэнергетике.Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа в плане взаимоотношений с США никак не может найти какой-то верный тон. С одной стороны, Европа просит помощи у США, в том числе, в плане замены американским газом российского. С другой стороны, Европа пытается договориться с США так, чтобы эта замена не вышла им значительно дороже, чем другие альтернативные варианты. И при этом продолжает закупать российский газ. Причем, мы говорим не только о поставках трубопроводного газа по «Турецкому потоку», но и о закупках СПГ, который имеет российское происхождение. По состоянию на сейчас Европа потратила больше денег на закупку российского СПГ, чем на оказание финансовой помощи Украине», – сказал Бобылев.

Он считает, что в лице Дональда Трампа ЕС столкнется со сложным переговорщиком и указывает на то, что сейчас американский президент ведет себя ровно таким образом, в каком ранее европейцы обвиняли президента РФ – мол, использует энергоносители для шантажа.