ЕС ломает голову, где взять деньги на вступление Украины

Елена Острякова.  
10.05.2025 13:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Украина, Финансы


Вступление Украины в ЕС станет тяжелым финансовым бременем для Брюсселя.

Об этом премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил в американском Институте Хадсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вступление Украины в ЕС станет тяжелым финансовым бременем для Брюсселя. Об этом премьер-министр Хорватии...

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«Когда мы подсчитаем расходы на поддержку Украины как в военном, так и в экономическом и финансовом плане, этой очень большой страны с ее амбициями и стремлением вступить в Евросоюз, нам придется применить творческий подход, чтобы найти больше собственных ресурсов. Потому что другого волшебного рецепта увеличить бюджет нет», – сказал Пленкович.

Он напомнил, что бюджет ЕС составляет 180 миллиардов евро. При этом 20-30 миллиардов нужно уплатить по кредитам, взятым в период эпидемии ковида.

Кроме того, страны ЕС увеличивают свои расходу на оборону. Сама Хорватия повысила их в 5 раз, поскольку «российская агрессия против Украины это гораздо серьезнее, чем политика Сербии в 90-х годах, когда распадалась Югославия».

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