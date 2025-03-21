«Это вообще другая армия»: либеральный эксперт о преображении ВС РФ за годы СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За время СВО в России полностью поменялась армия. Но происходят изменения боевых частей быстрее, чем в сознании генералитета.

Об этом в эфире видеоблога-иноагента «Редакция» заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама