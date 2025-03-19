Это полный провал! Трамп согласился на условия Путина – депутат Рады

Анатолий Лапин.  
19.03.2025 16:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, Энергетика


Договоренности, которых вчера достигли президенты США и России во время переговоров – это условия, которые выдвигала Россия, а не Украина.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил депутат Верховной рады, нацист Николай Княжицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Договоренности, которых вчера достигли президенты США и России во время переговоров – это условия,...

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По мнению Княжицкого, отказ от ударов по энергоструктуре – это то, что выгодно России, а не Украине.

«Это полный провал надежд на то, что Путин согласится на полное перемирие. Для Трампа это было бы лучшим выходом, чтобы начать разговор, и Рубио об этом говорил, что нужно перемирие, чтобы начать разговор о дальнейшем мире. Путин отказался от перемирия, а, значит, отказался от дальнейшего мира. Надеяться на что-то легкое в дальнейшем нам будет сложно.

На что Путин согласился? Ни на что. Трамп согласился на предложение Путина, потому что Россия давно, на многих международных переговорах настаивала на том, чтобы договориться о так называемом энергетическом перемирии. Россия от этого очень зависит, потому что уничтожить нашу энергетику, несмотря на то, что они наносят много вреда нашим газодобывающим компаниям, пытались уничтожить хранилище на Львовщине, но им это все не удавалось, потому что хранилище глубоко под землей», – утверждал он.

«Тем временем украинские дроны, а потом, как говорят, этот «Длинный Нептун» очень успешно уничтожали нефтеперерабатывающие российские заводы. Это приводило к кризису в российской энергетике и, в конце концов, к обнищанию Российской Федерации, которая на эти деньги с нами воюет.

Украинцы никогда не соглашались на энергетическое перемирие, которое много раз предлагала Россия. Сейчас мы тоже на него не согласились – на него, возможно, согласился президент США, и это прискорбно, потому что, получается, ведут переговоры про Украину без Украины. Это просто условия России – может быть, президент США этого не знал. И все, больше ни о чем не договорились», – переживал Княжицкий.

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