«Это какой-то грабеж»: у Трампа хотят полного контроля над всеми национальными богатствами Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Bloomberg пишет о том, что Штаты хотят получить полный контроль над всеми природными богатствами Украины. США настаивают на контроле над всеми крупными будущими инвестициями в инфраструктуру и минеральные ресурсы Украины. Если переданный в Киев новый вариант соглашения будет подписан, оно предоставит США «огромную власть» по контролю инвестиций в том числе в дороги, порты, шахты, нефть и газ, а также добычу критически важных минералов. , указывает агентство.

По данным издания, подписание соглашения может наложить вето на участие других союзников Киева и подорвать его стремление к членству в Европейском союзе. Кроме того, по оценкам аналитиков Блумберга соглашение приведет к «беспрецедентному расширению экономического влияния США в крупнейшей по площади стране Европы».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Отмечается, что США получиат первоочередное право на прибыль специального инвестиционного фонда реконструкции, который будет контролироваться Вашингтоном. В проекте соглашения сказано, что США рассматривают «материальные и финансовые выгоды», предоставленные Украине после полномасштабного вторжения России, как свой вклад в этот фонд.

Как пишет Bloomberg, это означает, что администрация Трампа заставит Украину оплатить всю военную и экономическую поддержку США, предоставленную с начала войны.

Проект соглашения был направлен официальным лицам в Украине в прошлые выходные. Предыдущий его вариант не был подписан из-за перепалки между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме. При этом, как отмечает Bloomberg, финальные условия соглашения еще могут измениться в еще более хулщую для Украины сторону.

Кроме того, по данным Financial Times, проект соглашения не предполагает никаких гарантий безопасности Киеву со стороны Вашингтона. По данным издания, один из неназванных украинских чиновников назвал новый проект соглашения «несправедливым», а другой сравнил его с «грабежом».