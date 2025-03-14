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В поражении ВСУ в Курской области виноват исключительно Владимир Зеленский, который до последнего не позволял им отступить.

Об этом в интервью признанной иноагентом российской либеральной журналистке Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая поинтересовалсь, что происходит в Курской области, уточнив, связано ли это с переговорами.

«С переговорами это никак не связано. Это чистое военное поражение украинской группировки, которая там находилась. Связано оно с тем, что политики, конкретно Зеленский, не давал им отойти, когда военная необходимость была уже предельно очевидна. Это один и тот же сценарий, он повторяется раз за разом, раз 20 за эту войну он повторился. Мы всегда досиживаем по политическим причинам до ситуации, когда у нас прекращается организованное сопротивление. И начинается «хватаем мешки, вокзал, отход». Вот ровно так и произошло в Курске в очередной раз», – сказал Арестович.

Тем не менее, он подчеркнул, что с прекращением американской помощи это никак не связано