«Это чистое поражение»: Арестович о бегстве ВСУ из Курской области
В поражении ВСУ в Курской области виноват исключительно Владимир Зеленский, который до последнего не позволял им отступить.
Об этом в интервью признанной иноагентом российской либеральной журналистке Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Ведущая поинтересовалсь, что происходит в Курской области, уточнив, связано ли это с переговорами.
«С переговорами это никак не связано. Это чистое военное поражение украинской группировки, которая там находилась. Связано оно с тем, что политики, конкретно Зеленский, не давал им отойти, когда военная необходимость была уже предельно очевидна.
Это один и тот же сценарий, он повторяется раз за разом, раз 20 за эту войну он повторился. Мы всегда досиживаем по политическим причинам до ситуации, когда у нас прекращается организованное сопротивление. И начинается «хватаем мешки, вокзал, отход». Вот ровно так и произошло в Курске в очередной раз», – сказал Арестович.
Тем не менее, он подчеркнул, что с прекращением американской помощи это никак не связано
«Главные события произошли до этого, и дело не в информации. Информация там наглядная была. Силы и средства нашей разведки давно доложили и показали, что вот они кучкуются, да там любой рядовой солдат, который на месте находился, понимал, что происходит.
Никакая американская разведка, никакая попытка предложить ответственность на Америку не пройдёт, потому что это нормальный, оперативно-тактический провал. Когда взяли под контроль трассу, единственную, по которой идет снабжение. Повторяющиеся сценарии раз за разом. Я, честно говоря, устал это все комментировать. Просто тяжело это все произносить заново», – пожаловался Арестович.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: