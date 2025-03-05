«Это часть большой игры» – американский аналитик о приостановке поставок Украине

Американский президент Дональд Трамп остановил поставки оружия Украине, чтобы показать Европе, кто в доме хозяин.

Об этом отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер заявил в эфире интернет-канала «Dialogue Works», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа, НАТО и Украина решили объявить войну Америке, буквально войну, которая может привести нас к ядерному конфликту.

Дональд Трамп хочет, чтобы Америка снова стала великой. Это его заявленная политика. И то, что мы сейчас видим, как Украина лишается военной помощи, перекрывая поставки оружия – это часть большой игры, в которой мы собираемся давить на Англию, Европу, НАТО, пока они не сделают именно то, что мы хотим, когда мы им это скажем.

Независимой Европы, независимой НАТО, независимой Украины не существует. Все работают на нас и будут выполнять наши приказы, иначе они будут уничтожены. Это сигнал, который посылает Дональд Трамп», – отметил он.