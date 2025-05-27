Эрдоган – враг: он строит Туран на обломках Российской империи – эксперт
Турция и ее президент Реджеп Эрдоган не являются ни друзьями, ни партнерами России. Их нынешняя политика строится на том, чтобы воссоздать свою империю на обломках бывших частей Российской империи.
Об этом в эфире видеоблога «Metametrica» заявил востоковед Евгений Сатановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперт также подчеркнул, что Турция никак не может быть центром сборки новой Золотой Орды, потому что сама является ее обломком.
«У вас ничего хорошего не будет от Эрдогана – это враг. Это человек, который строит не просто оттоманскую Порту, он свою империю строит на руинах русского мира, на руинах Советского Союза, на руинах Российской империи. Он заточен на это.
Я не могу сказать, чтобы меня это радовало с переформатированием всего вообще под себя: истории, географии. А мы не используем ничего, даже таких сюжетов, как-то, что какое же там единство тюркского мира, центр которого на самом деле наша страна.
Мы Улус Джучи и Улус Чаготая вместе со Средней Азией. Вообще-то говоря, и Алтай — это здесь, и Байкал — это здесь, и вовсе не в Турции», – отметил он.
«А Турция — это огрызок тюркского мира. И чего она стоит для тюркского мира, показал Тимур, который разгромил турок, на полвека замедлив взятие Константинополя, взял в плен султана Боезида, в клетке держал. Возил, наступал ему на спину, садясь на коня, и в итоге помри. Вот что такое тюркский мир?
А московские великие князья ярлык на княжение от хана Узбека получили. Ну, так получается, что это как бы нам не надо, а надо нам всем говорить, что мы – Третий Рим», – заключил Сатановский.
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