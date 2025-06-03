Элиты стран Прибалтики сдали свои территории Западу под фронтовую зону

За деструктивными действиями прибалтийских государств стоит Великобритания.

Об этом политолог Александр Носович заявил в интервью радиостанции «Вести ФМ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прибалтийские элиты за последние годы деградировали окончательно – и способны на самые авантюрные и радикальные действия без согласования с кураторами. Но сейчас, безусловно, кураторы у них есть, и они в поддержании фоновой напряженности в Балтийском регионе заинтересованы.

Что это за кураторы? Это Великобритания. США в последние годы играют в Прибалтике роль второй скрипки, потому что все меньше и меньше интересуются этим регионом», – уверен Носович.