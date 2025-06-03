Элиты стран Прибалтики сдали свои территории Западу под фронтовую зону

Елена Острякова.  
03.06.2025 19:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Прибалтика, Россия, Спецоперация


За деструктивными действиями прибалтийских государств стоит Великобритания.

Об этом политолог Александр Носович заявил в интервью радиостанции «Вести ФМ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За деструктивными действиями прибалтийских государств стоит Великобритания. Об этом политолог Александр Носович заявил в...

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«Прибалтийские элиты за последние годы деградировали окончательно – и способны на самые авантюрные и радикальные действия без согласования с кураторами. Но сейчас, безусловно, кураторы у них есть, и они в поддержании фоновой напряженности в Балтийском регионе заинтересованы.

Что это за кураторы? Это Великобритания. США в последние годы играют в Прибалтике роль второй скрипки, потому что все меньше и меньше интересуются этим регионом», – уверен Носович.

Он считает, что власти прибалтийских стран сознательно не развивают свою экономику, позиционируя себя как «линию фронта».

«Идет непрерывная деградация и экономической, и социальной сферы балтийских республик. Она связана с политическими причинами. Все эти три страны прямо называют себя прифронтовыми государствами, прямо говорят, что после Украины следующими будут они. А все их экономические модели с 1991 года были основаны на привлечении внешних инвестиций. Какой внешний инвестор будет вкладывать деньги в страну, власти которой говорят ему: завтра война, завтра в поход», – сказал Носович.

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