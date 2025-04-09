Эксперт: «Цель франко-британского контингента на Украине – гробы в Европу»

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«Вояки» из франко-британского контингента на Украине никакие, однако для роли жертв ради эскалации – это то, что надо.

Об этом на канале «Politeka» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Великобритания и Франция заинтересованы в продолжении войны, более того, они заинтересованы в эскалации. И их предложения, которые сейчас так радостно воспринимает Зеленский – ввести британские и французские войска – это именно повод для эскалации. Дополнительный. Помощники так себе, вояки из них так себе, откровенно сказать. Но любое присутствие иностранных войск в Украине, которые попадают под ракетный обстрел, например, и когда с Украины начинают во Францию или Великобританию идти гробы… Это всё может привести к тому, что те же страны Запада найдут дополнительный аргумент для того, что необходимо продолжать войну, необходимо не столько слушать США, сколько вести свою политику в Украине»,– сказал Бондаренко.