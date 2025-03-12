Экс-минобороны Украины переживает: «С афганцами США тоже заключали редкоземельную сделку»

Вадим Москаленко.  
12.03.2025 11:19
  (Мск) , Киев
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Афганистан, Война, Дзен, Политика, США, Украина


Сама по себе сделка по редкоземельным ископаемым между Киевом и США не гарантирует мир и возвращение территорий.

Об этом в эфире «France 24» заявил экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сама по себе сделка по редкоземельным ископаемым между Киевом и США не гарантирует мир...

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«Мы понимаем, что в ближайшем будущем, скорее всего, не сможем восстановить территориальную целостность страны. В то же время мы должны быть очень осторожны, потому что любое признание оккупации может привести к новой оккупации или продолжению конфликта. Это очень опасная ситуация, нельзя отдавать украинскую землю, думая, что можно купить землю за мир. Это очень опасное предположение», – сказал Загороднюк.

Французский ведущий уточнил, как в таком случае относиться к редкоземельной сделке с США.

«Дело в том, что этого недостаточно, поэтому мы не можем сказать, что сделка по минералам сама по себе гарантирует мир. Во-первых, мы видели, как США заключали подобные соглашения. Я должен напомнить, что с президентом Афганистана была заключена очень похожая сделка, но она так и не была завершена, хотя находилась в финальной стадии», – ответил экс-министр.

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