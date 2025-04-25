«Эй, Подоляк! Открой варежку и квакни что-то в ответ Арестовичу» – генерал ВСУ

Украинская пропаганда уже ничего не может возразить на очевидный близящийся крах.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Близнюка заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Посмотрите, как активизировалась кацапня в информационном пространстве, где рассказывают, что мы потеряли свой шанс, как независимое государство, мы все потеряли, мы все профукали, и в будущем мы вообще всё потеряем. А с нашей стороны, блин, никакого противодействия. Там п*здят этот Дугин и его друзья, там Арестович и все остальные, всё что им угодно, блин.

А у нас какие-то глухонемые. Эй, Подоляк, открой свою варежку, что-то квакни, блин. Хоть что-нибудь. Но этого нет», – жаловался Кривонос.