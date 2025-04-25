«Эй, Подоляк! Открой варежку и квакни что-то в ответ Арестовичу» – генерал ВСУ
Украинская пропаганда уже ничего не может возразить на очевидный близящийся крах.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Близнюка заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Посмотрите, как активизировалась кацапня в информационном пространстве, где рассказывают, что мы потеряли свой шанс, как независимое государство, мы все потеряли, мы все профукали, и в будущем мы вообще всё потеряем. А с нашей стороны, блин, никакого противодействия. Там п*здят этот Дугин и его друзья, там Арестович и все остальные, всё что им угодно, блин.
А у нас какие-то глухонемые. Эй, Подоляк, открой свою варежку, что-то квакни, блин. Хоть что-нибудь. Но этого нет», – жаловался Кривонос.
Он задает вопрос украинскому руководству.
«Уважаемые руководители, а вы вообще в чью пользу играете? Или у вас какая-то другая Украина? И в какой-то другой стране вы себя чувствуете? не увидел пока еще мотивации и объединения нации.
Опять идет манипуляция, что кто-то за нас должен воевать, кто-то за нас должен кто-то делать, Трамп подлец. А мы такие, блин, зеленые и пушистые, и все нам должны», – негодует генерал.
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