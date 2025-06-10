Единоросс Фёдоров: Мобилизация не нужна – западные дроны парализуют наших солдат
России ещё предстоит столкнуться с ужесточением вражеских ударов по своим городам, но всеобщая мобилизация не нужна и даже излишня.
Об этом в эфире видеоблога «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий поинтересовался, пора ли в России начинать всеобщую мобилизацию.
«Зачем мобилизация? Цель? Если кто-то хочет пойти на фронт, на военные действия, кто мешает ему пойти? Зачем мобилизация?
Дело в том, что конфликт у нас с американцами. Никакие наши мобилизации, никакие действия в окопах, они никаким образом с Америкой не связаны. Соответственно, любая наша мобилизация, активизация, штурмы, они никаким образом Америке не навредят», – сказал Федоров.
Он настаивает, что в современной войне главную роль играет высокотехнологичное оружие, а не численность армии.
«Баланс в поле таков, что сегодняшняя война – это война денег, потому что война техники, БПЛА, а их покупают все в Китае. У кого больше денег, тот и больше их купит. Соответственно, денег больше, конечно, у США, у НАТО, потому что у них в том числе и наши деньги, они не стесняются на эти цели тратить наши валютные резервы. Соответственно, они их просто купят больше.
Вот сейчас только англичане по команде США планируют поставить 100 тысяч беспилотников. Мы их все увидим в наших городах. Москва, Питер, аэродромы, железные дороги, военные объекты, гражданские объекты. Это же все будет здесь, все эти беспилотники будут здесь летать. Соответственно, и сейчас летают, и над Москвой, по крайней мере, ночью слышно постоянно их уже.
Я не понимаю, зачем нужна русская мобилизация? Будет там миллион солдат наших плюс, значит будет плюс миллион поляков, немцев, французов. Хотя в условиях дронов это даже не обязательно. Можно просто еще миллион дронов прислать, и они в принципе парализуют действия наших солдат на фронте», – добавил депутат.
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