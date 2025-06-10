Единоросс Фёдоров: Мобилизация не нужна – западные дроны парализуют наших солдат

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

России ещё предстоит столкнуться с ужесточением вражеских ударов по своим городам, но всеобщая мобилизация не нужна и даже излишня.

Об этом в эфире видеоблога «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий поинтересовался, пора ли в России начинать всеобщую мобилизацию.

«Зачем мобилизация? Цель? Если кто-то хочет пойти на фронт, на военные действия, кто мешает ему пойти? Зачем мобилизация? Дело в том, что конфликт у нас с американцами. Никакие наши мобилизации, никакие действия в окопах, они никаким образом с Америкой не связаны. Соответственно, любая наша мобилизация, активизация, штурмы, они никаким образом Америке не навредят», – сказал Федоров.

Он настаивает, что в современной войне главную роль играет высокотехнологичное оружие, а не численность армии.