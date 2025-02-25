Джин выпущен: украинский терроризм становится проблемой всего человечества – Дугин
Вчерашний взрыв вблизи здания дипмиссии РФ в Марселе говорит о том, что проблема украинского терроризма выходит на новый уровень.
Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил известный российский философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда мы в своё время обнаружили, как идеология ваххабизма, радикального ислама и салафизма становится плодотворной почвой для актов терроризма – с одной стороны книжка, религиозное пояснение, проповедь – это одно. Но когда мы обнаружили, что за этим стоит подготовка людей, которые убивают, закладывают бомбы, осуществляют теракты, мы связали между собой эти два понятия и стали бороться не только со следствием, с самими террористами, но и с их идеологической базой.
Сегодня необходимо точно так же отнестись к Украине. Украина – это единое поле терроризма. И любая идеология украинства – это уже предпосылки к терроризму. А стоит за этим идеология глобального либерализма. Всё это становится всё более и более прямым предисловием к осуществлению терактов.
Украина – это и есть терроризм, поэтому, пока она существует, ни Франция, ни наше посольство… Потом они могут ополчиться на американцев, которые, с их точки зрения, требуют от них одолженных денег, и объектами терактов станут американские посольства», – сказал Дугин.
«Это можно начать, но это нельзя завершить. Сколько десятилетий после создания Аль-Каиды и других запрещённых в РФ организации со стороны ЦРУ фундаменталистских движений, сколько их отлавливают, они давно повернулись против хозяев.
Точно так же по отношению к украинцам. Сегодня они убивают нас, устраивают теракты против нас, а завтра против французов, а потом операции под чужим флагом, а потом просто против американцев. Это очень трудно загнать обратно в бутылку, джинн украинского терроризма выпущен, и я не знаю, что с этим делать. Теперь это и нас будет касаться, и всего человечества», – добавил философ.
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