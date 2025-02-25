Джин выпущен: украинский терроризм становится проблемой всего человечества – Дугин

Вчерашний взрыв вблизи здания дипмиссии РФ в Марселе говорит о том, что проблема украинского терроризма выходит на новый уровень.

Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил известный российский философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы в своё время обнаружили, как идеология ваххабизма, радикального ислама и салафизма становится плодотворной почвой для актов терроризма – с одной стороны книжка, религиозное пояснение, проповедь – это одно. Но когда мы обнаружили, что за этим стоит подготовка людей, которые убивают, закладывают бомбы, осуществляют теракты, мы связали между собой эти два понятия и стали бороться не только со следствием, с самими террористами, но и с их идеологической базой. Сегодня необходимо точно так же отнестись к Украине. Украина – это единое поле терроризма. И любая идеология украинства – это уже предпосылки к терроризму. А стоит за этим идеология глобального либерализма. Всё это становится всё более и более прямым предисловием к осуществлению терактов. Украина – это и есть терроризм, поэтому, пока она существует, ни Франция, ни наше посольство… Потом они могут ополчиться на американцев, которые, с их точки зрения, требуют от них одолженных денег, и объектами терактов станут американские посольства», – сказал Дугин.