Джин выпущен: украинский терроризм становится проблемой всего человечества – Дугин

Максим Столяров.  
25.02.2025 16:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 518
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Вчерашний взрыв вблизи здания дипмиссии РФ в Марселе говорит о том, что проблема украинского терроризма выходит на новый уровень.

Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил известный российский философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вчерашний взрыв вблизи здания дипмиссии РФ в Марселе говорит о том, что проблема украинского...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Когда мы в своё время обнаружили, как идеология ваххабизма, радикального ислама и салафизма становится плодотворной почвой для актов терроризма – с одной стороны книжка, религиозное пояснение, проповедь – это одно. Но когда мы обнаружили, что за этим стоит подготовка людей, которые убивают, закладывают бомбы, осуществляют теракты, мы связали между собой эти два понятия и стали бороться не только со следствием, с самими террористами, но и с их идеологической базой.

Сегодня необходимо точно так же отнестись к Украине. Украина – это единое поле терроризма. И любая идеология украинства – это уже предпосылки к терроризму. А стоит за этим идеология глобального либерализма. Всё это становится всё более и более прямым предисловием к осуществлению терактов.

Украина – это и есть терроризм, поэтому, пока она существует, ни Франция, ни наше посольство… Потом они могут ополчиться на американцев, которые, с их точки зрения, требуют от них одолженных денег, и объектами терактов станут американские посольства», – сказал Дугин.

«Это можно начать, но это нельзя завершить. Сколько десятилетий после создания Аль-Каиды и других запрещённых в РФ организации со стороны ЦРУ фундаменталистских движений, сколько их отлавливают, они давно повернулись против хозяев.

Точно так же по отношению к украинцам. Сегодня они убивают нас, устраивают теракты против нас, а завтра против французов, а потом операции под чужим флагом, а потом просто против американцев. Это очень трудно загнать обратно в бутылку, джинн украинского терроризма выпущен, и я не знаю, что с этим делать. Теперь это и нас будет касаться, и всего человечества», – добавил философ.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить