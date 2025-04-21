Дугин: Папа римский не перенёс визит Вэнса

Максим Столяров.  
21.04.2025 17:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Религия, Россия, США, Украина


Смерть папы римского на Пасху одновременно с происходящей в США «консервативной революцией» – это очень символическое событие.

Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил известный российский философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Смерть папы римского на Пасху одновременно с происходящей в США «консервативной революцией» – это...

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«Умирает он на Пасху, и умирает тогда, когда в Америке – главной митрополии Западной цивилизации, произошла консервативная революция, И вице-президент США Вэнс поехал с семьёй отмечать Пасху к Папе в Рим, как послушный католик…

Вэнс символически разворачивает американскую политику от глобализма и сатанинской цивилизации в сторону христианских институтов, свойственных именно Западу, и вот его визит совпадает со смертью Папы, то есть Папа это не выдержал.

Это Папа Камалы Харрис, Байдена, Папа такого уже, безусловно, уходящего глобализма. И это очень символично», – отметил Дугин.

Также он помянул добрым словом покойного.

«После того, как убили Дашу, украинская террористка, папа римский высказал слова поддержки и солидарности и осудил этот теракт украинских нацистов, и он за это попал на «Миротворец». Вот, кажется нам, что киевский нацистский режим против православия – за католицизм…

Но, на самом деле, ни за какой он не за католицизм, это просто настоящие убийцы, это сатанинская идеология, которая не имеет права на существование…

Я вспомнил этот его хороший и благородный поступок. И ведь он это сделал от лица всей Католической церкви. В отличие от Православия, для католика высказывание папы римского – это абсолютная истина. Если он сказал, что выражает соболезнования в связи с гибелью Даши Дугиной и осуждает теракт – это мнение католического Запада.

У нас не так, у нас мнения по-другому распределяются. Мы уважаем слова Патриарха, но они не являются догматом», – рассказал философ.

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