«Другого шанса может не быть» – пленные ВСУшники советуют «побратимам» сдаваться

Вадим Москаленко.  
27.05.2025 16:23
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинское командование не бережёт своих людей, поэтому для солдат ВСУ единственный способ сохранить жизнь – это сдаться в плен.

Об этом в распространившемся по интернету ролике рассказали бойцы ВСУ, сдавшиеся в плен российской армии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование не бережёт своих людей, поэтому для солдат ВСУ единственный способ сохранить жизнь...

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Военнопленный Артур Радомский рассказал, как его незаконно мобилизовали – и бросили на передовую.

«Ко мне подошли на улице, спросили, состою ли я на учёте. Я не думал, что меня мобилизуют, потому что мне на тот момент было 23 года… Около 5-6 людей, трёхсотых, но никто никого не забирал.

У нас был человек, который не мог идти, и русские ребята приехали на мотоцикле, закинули его на мотоцикл. Когда нас взяли, нас привели на подвал. Нас не трогали, не били, оказали медицинскую помощь. А те, кто не сдавались, те погибали», – сказал Радомский.

«Ночью высадили. Нас было 8 человек, 5 – сразу двухсотые», – вспоминал экс-боец 93 бригады ВСУ Александр Федосенко.

Солдат 53 бригады ВСУ Книш Артем рассказал, как его подставили собственные командиры, но русские не стали убивать и взяли в плен.

«Командир передал по рации, что всё хорошо. Буквально две минуты, и залетает граната, и начинается штурм. Кого потрёхсотило, кого убило. Они сказали, что сдавайся, и будешь жить. Я сразу же послушался, и сдался. Не били, ничего такого», – подчеркнул он.

О подставах со стороны украинских командиров рассказал и солдат 157 ОМБр ВСУ Шептун Денис:

«Поддерживал связь со своим командиром, начал запрашивать помощь, чтобы приехала эвакуация. Но он заблокировал мою рацию.

Русские сказали – сдавайтесь по-хорошему. Молодой, жить ещё хочу. Когда я был на Украине, мне говорили, что там избивают. Нет, такого нет», – добавил пленный.

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