Дроновод ВСУ: Путин спит и видит, как Европа заведёт войска под русские ракеты

Вадим Москаленко.  
10.06.2025 20:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Русские попросту «размотают» контингент «коалиции желающих» на Украине, и не поможет ни НАТО, ни Дональд Трамп.

Об этом на канале «UkrLife» заявил командир взвода беспилотных систем ВСУ Валерий Тудвасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские попросту «размотают» контингент «коалиции желающих» на Украине, и не поможет ни НАТО, ни...

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«Представьте, например, в Херсонской области разместили контингент, там, немецкий. Они не воюют, но на расстоянии километров 30-50 от Днепра у них лагерь. Не представляю, что они будут жить в землянках или где-то на квартирах, наверное, построят там себе большой лагерь, будут там жить, тренироваться, питаться.

А Путин же спит и видит – нанести какое-то поражение странам НАТО, при этом не вызвать войну. И на Украине он может разыграть такой сценарий, когда ракета «случайно» попадёт по этому контингенту.

Все скажут – ой, это была случайность, это же война, так бывает. Трамп скажет – это была ошибка. И мы не будем ничего делать, это же на Украине, это не страна НАТО»,  – смоделировал ситуацию Тудвасев.

«Теперь представьте эту ситуацию, когда погибнут военные страны НАТО, в самой стране начнётся пропаганда. Например, в Германии. Оппозиционные политики, плюс российская агентура влияния начнёт полностью поднимать этот вопрос – зачем там гибнут наши парни? Эта антиукраинская истерия может выйти на новый уровень, и Путин может добиться своих целей. А вывод контингента – уже будет приравниваться к поражению», – тревожился ВСУшник.

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