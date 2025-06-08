Дроновая угроза кораблям Тихоокеанского флота РФ вполне реальна – Сапоньков

Угроза кораблям Тихоокеанского флота РФ, которые западные СМИ обозначили следующей целью для атаки дронов ВСУ, вполне реальна. Однако технически для ее осуществления нужен канал стабильной интернет-связи, который можно прервать.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военный корреспондент Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, что после такого успеха, медийного в первую очередь, они будут готовить новые угрозы, новые заявления. Это абсолютно логично и отчасти технически возможно, потому что «революция дронов», которую мы увидели за время СВО, действительно перевернула все понятия безопасности. И именно эта атака на аэродромы стала возможной там, где развёрнуты сети мобильной связи, то есть они управляются через обычные интернет-сети, а дальше управление дронами шло через мобильный интернет и определённые технические устройства. Насколько возможно такое повторение с базами военно-морского флота, особенно которые находятся на большом отдалении, на севере, в частности, или тихоокеанские? Наверное, технически возможно. Но, опять же, к этому уже будут готовы и, возможно, уже будут приняты меры. Как минимум, можно взять и отключить мобильный интернет. Да, наверное, местное население вокруг этих баз пострадает, но это уже обкатанные технологии в Крыму, в Курской и Белгородской областях, в Брянске, когда идёт атака дронами. Просто, первым делом берут и, что называется, рубильником отключают мобильный интернет, и сразу эффективность падает», – подчеркнул он.

Военкор добавил, что Starlink на территории России не работает, и противнику потребуются какие-то другие технические решения для управления дронами. Это дает время подготовиться и принять соответствующие меры по охране баз.