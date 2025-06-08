Дроновая угроза кораблям Тихоокеанского флота РФ вполне реальна – Сапоньков

Катя Добрина.  
08.06.2025 18:59
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Угроза кораблям Тихоокеанского флота РФ, которые западные СМИ обозначили следующей целью для атаки дронов ВСУ, вполне реальна. Однако технически для ее осуществления нужен канал стабильной интернет-связи, который можно прервать.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военный корреспондент Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Угроза кораблям Тихоокеанского флота РФ, которые западные СМИ обозначили следующей целью для атаки дронов...

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«Понятно, что после такого успеха, медийного в первую очередь, они будут готовить новые угрозы, новые заявления. Это абсолютно логично и отчасти технически возможно, потому что «революция дронов», которую мы увидели за время СВО, действительно перевернула все понятия безопасности. И именно эта атака на аэродромы стала возможной там, где развёрнуты сети мобильной связи, то есть они управляются через обычные интернет-сети, а дальше управление дронами шло через мобильный интернет и определённые технические устройства.

Насколько возможно такое повторение с базами военно-морского флота, особенно которые находятся на большом отдалении, на севере, в частности, или тихоокеанские? Наверное, технически возможно. Но, опять же, к этому уже будут готовы и, возможно, уже будут приняты меры. Как минимум, можно взять и отключить мобильный интернет. Да, наверное, местное население вокруг этих баз пострадает, но это уже обкатанные технологии в Крыму, в Курской и Белгородской областях, в Брянске, когда идёт атака дронами. Просто, первым делом берут и, что называется, рубильником отключают мобильный интернет, и сразу эффективность падает», – подчеркнул он.

Военкор добавил, что Starlink на территории России не работает, и противнику потребуются какие-то другие технические решения для управления дронами. Это дает время подготовиться и принять соответствующие меры по охране баз.

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