Доходы «Рейнметалла» выросли за годы СВО в 14 раз

Елена Острякова.  
15.07.2025 16:58
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европейские страны накачивают сами себя оружием, причем ведущую роль в этом процессе играют не правительства, а корпорации ВПК.

Об этом иноагент и бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские страны накачивают сами себя оружием, причем ведущую роль в этом процессе играют не...

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«Генеральный директор «Рейнметалла» хвастается: ой, у меня заказов на 70 млрд уже. До начала военных действий у него было заказов не 5 млрд, а сейчас 70. Но если заказы есть, деньги тоже есть. Тем более, что европейцы сейчас опять вернутся к российским замороженным активам, начнут сношать несчастную Бельгию, чтобы они российскими активами как-то и заплатили. Деньги есть, за это вы можете не бояться», – сказал Венедиктов.

Он считает, что наращивание вооружений несет в себе риск неожиданных эксцессов, которые могут случиться. Даже если НАТО будет вести себя сдержанно.

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