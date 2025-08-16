Договорняка нет. Трамп принял приглашение посетить Россию. Аляска стала успехом Путина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Путин и Дональд Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов, ограничившись лишь отдельными заявлениями по итогам саммита на Аляске.

Трамп вслед за Путиным подтвердил, что у них хорошие отношения. Он пообещал вести дальше переговоры по спорным вопросам вокруг Украины.

«Даже если мы окончательно их не решили, мы сделали шаги на этом пути. Я проинформирую НАТО и других людей, в том числе президента Зеленского», – сказал Трамп.

Он выразил надежду на восстановление экономических отношений с РФ.

«Рассчитываем, что сможем работать с Россией в плане бизнеса».

В целом саммит он назвал «очень продуктивной встречей». Трамп, обращаясь к Путину, выразил надежду, что «в скором времени увидимся». Российский президент предложил ему прилететь в Москву.

«Я вижу, что это может произойти», – ответил Трамп.

На Украине не скрывают разочарования.

«Кажется, Путин еще выиграл время. Ни про какое прекращение огня или какую-то деэскалацию не договорились», – сокрушается депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (в списке террористов в РФ).

Ему вторит политолог Алексей Голобуцкий.

«Два выступления ни про что, заявление Трампа, что «сделки не будет» – и на этом все. Вывод: на сейчас выигрыш за Путиным – ведь ему позволили снова потянуть время, как он и хотел».

Помогающий бойцам СВО волонтер Владимир Романов рад:

«Договорняка (прекращения огня, «обменов земель») – не будет. Хохлы продолжат получать пи***лей. Мы продолжим отжимать освобождать наши территории».

С такой оценкой согласен политолог Иван Скориков.

«Путин твердо отстоял цели СВО. Без устранения первопричин украинского конфликта обсуждать по-прежнему для России нечего. Путин прорвал изоляцию Запада. Трамп вышел из ловушки собственного ультиматума. СВО продолжается».

Обозреватель Егор Холмогоров ликует:

«Путин одержал блестящую дипломатическую победу. Не пойдя на уступки вообще ни в чем, совершил визит в США, покончил с дипломатической изоляцией, да еще и напомнил о Русской Америке и обозначил перспективы продолжения переговоров уже в России. В условиях полной подконтрольности администрации Трампа атлантистам, когда американцам просто нечего нам предложить, кроме «уступите, пожалуйста», это даже не максимум, а сильно выше максимума».

Военкор Дмитрий Астрахань обращается к украинцам: