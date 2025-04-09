Для укронацистов массовая гибель солдат-ВСУшников – «благая цель»

Вадим Москаленко.  
09.04.2025 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинцам, особенно воюющим в рядах ВСУ, пора признать, что в обществе действует клан в массе сторонящихся фронта нацистов-бандеровцев, которые ради «высшей цели» готовы жертвовать их жизнями – точно так же, как европейцы Украиной.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам, особенно воюющим в рядах ВСУ, пора признать, что в обществе действует клан в...

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«Украинские националисты – это группа идеологическая, для которой поражение в войне будет означать потенциальное поражение той двухсотлетней украинской мечты, которую их идеологи завещали им исполнить начиная с середины XIX века, продолжая до сих пор.

Идея украинского национализма – это очень конкретная идея, которая рождается в середине XIX века в рамках общего развития восточноевропейских национализмов и приобретает очень специфические формы в творчестве своих высших «классиков» – Донцова и Шухевича.

Но просто нужно признать, что эти люди есть. И у них есть система ценностей, взглядов – на то, как должен быть устроен мир, за который они готовы воевать, умирать и продвигать, что очень важно», – подчеркнул Щелин.

«И здесь просто важно вспомнить, что в ядре этой группы действительно держится такое же деление на «одвичных лыцарей», они же «свидомые», и гречкосеев-свинопасов, которых, в принципе, не жалко для создания вот этой идеальной, правильной Украины.

Я напоминаю цитату Шухевича, что если из населения Украины останется половина, но зато она станет более украинской, значит, это нужно сделать. Нет ценности человеческой жизни. И война стала пиком триумфа этой группы в украинских масштабах», – подытожил политолог.

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