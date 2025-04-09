«Для Украины США оставят кнут, а России – предложат глобальную сделку» – Карасев

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У США нет рычагов давления, чтобы заставить Россию пойти на уступки, поэтому будет предложена выгодная для РФ сделка.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К маю Трампу надо заключить перемирие, но вопрос в чём. Эти 30% территории, которые остались, с точки зрения России, недовоеванные ею, о чем говорил Путин с подлодки. Но здесь вопрос, какие Америка предложит пряники. Какие кнуты для Украины Америка приготовила, и какие пряники для России. Потому что кнут у нее маловат будет для России, не хватает пока кнута», – сказал Карасев.

Он возмутился, что США могут предложить России выгодную экономическую сделку.