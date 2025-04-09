«Для Украины США оставят кнут, а России – предложат глобальную сделку» – Карасев

Вадим Москаленко.  
09.04.2025 18:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина


У США нет рычагов давления, чтобы заставить Россию пойти на уступки, поэтому будет предложена выгодная для РФ сделка.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У США нет рычагов давления, чтобы заставить Россию пойти на уступки, поэтому будет предложена...

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«К маю Трампу надо заключить перемирие, но вопрос в чём. Эти 30% территории, которые остались, с точки зрения России, недовоеванные ею, о чем говорил Путин с подлодки.

Но здесь вопрос, какие Америка предложит пряники. Какие кнуты для Украины Америка приготовила, и какие пряники для России. Потому что кнут у нее маловат будет для России, не хватает пока кнута», – сказал Карасев.

Он возмутился, что США могут предложить России выгодную экономическую сделку.

«Поэтому сейчас Америка может предложить России большую сделку, как когда-то Америка предложила Китаю, в начале 80-х годов. Благодаря чему Китай ворвался в современную технологическую цивилизацию, в чем нуждается сегодня Россия.

Не просто ресурсная кладовая, не просто военная мощь, не просто ядерная держава, а и современнейшая или современная технологическая цивилизация, технологическая модернизация.

Вот так. Нужны инвестиции, нужны рынки, нужны привилегированные условия для торговли с теми же США на фоне новой тарифной политики США по отношению ко всему остальному миру», – добавил политолог.

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