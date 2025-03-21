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Подтверждается информация о подрыве формированиями киевского режима ГИС «Суджа», расположенной на границе в Курской области.

Напомним, что эта часть российского региона пока находится под временной оккупацией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ночью 21 марта 2025 года около 00 часов 20 минут киевским режимом преднамеренно осуществлен подрыв расположенной в нескольких сотнях метров от государственной границы со стороны Курской области газоизмерительной станции «Суджа». Данный объект энергетической инфраструктуры, через который ранее осуществлялась прокачка более 40 млн кубометров газа в сутки европейским странам-потребителям, с 7 августа 2024 года до настоящего времени находился под контролем ВСУ», – сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что ВСУ в течение всего периода оккупации «использовали объект в качестве одного из своих безопасных логистических пунктов». Здесь имеется в виду, что ВС РФ не наносили удары по станции, чем пользовались оккупанты.

«Таким образом, осуществленный отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ подрыв важного российского энергетического объекта, является намеренной провокацией киевского режима, которую следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации в целях дискредитации мирных инициатив президента США», – резюмируют в МО.

При этом украинский Генштаб разродился заявлением, что станция якобы уничтожена русскими для дискредитации Украины.