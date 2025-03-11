Дилемма Зеленского: тотальное поражение или согласие на уступки

Анатолий Лапин.  
11.03.2025 14:32
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Владимир Зеленский стоит перед сложным выбором – согласиться пойти на уступки России или тотально проиграть в этом конфликте.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский стоит перед сложным выбором – согласиться пойти на уступки России или тотально...

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«Эта дилемма Зеленского состоит в том, что за ним следует нарисованный образ героя войны, по реальности идет совершенно противоположная позиция самых слабых из самых слабых по этой войне сейчас. Поэтому играть до конца образ виртуальный, и который не заземляется на эту реальную конъюнктуру событий – это, собственно, и есть самая большая дилемма…

Эта дилемма заключается между согласием на уступки, или все же выбрать худший вариант, то есть все сорвать, всех послать, пойти дальше на продолжение войны за счет его эго. Потому что при нынешней мировой конъюнктуре выбор долгой войны, в принципе, уже равен поражению.

Она просто будет рассрочена, кредит будет выдаваться помесячно. И, по существу, это вся дилемма Зеленского по Саудовской Аравии. Вот Украина будет в такой ситуации и этим будет играть Америка, в Саудовской Аравии, будет играть именно эту тему. То есть будет играть тему побуждения Украины к согласию на лучшую такую ​​лайт-версию уступок, чем на риск зайти в абсолютно тотальное поражение», – заявил Дроздов.

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