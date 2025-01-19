Деньги к деньгам. В Вашингтоне – паломничество миллиардеров, спешащих присягнуть на верность Трампу

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The Financial Times и The Washington Post пишут о том, как миллиардеры и их деньги стекаются в Вашингтон на завтрашнюю инаугурацию Дональда Трампа

В понедельник Трамп будет приведен к присяге в качестве 47-го президента США, произнося свои клятвы на Библии своей матери и другой, которую использовал Авраам Линкольн в 1861 году.

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«Когда в понедельник Дональд Трамп поднимет правую руку, чтобы принять присягу, три самых богатых человека в мире — Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг — будут присутствовать на церемонии», говорится в публикации.

К этой троице, владеющей компаниями стоимостью в триллионы долларов, в морозном Вашингтоне присоединятся Сэм Альтман из Open AI, а также толпы менее известных руководителей и инвесторов, надеющихся заручиться благосклонностью избранного президента или загладить вину за прежнюю его критику.

Издание отмечает, что паломничество богатеев в столицу США происходит на фоне того, что инаугурационный комитет Трампа собрал 150 млн долларов -рекордную сумму на его инаугурацию от корпоративных доноров и богатых представителей элиты. В числе жертвователей числятся корпорации Microsoft, Google, Meta, Uber, Boeing и Lockheed Martin.

В 2017 году Трамп собрал на свою инаугурацию 107 млн долларов, а уходящий Байден в 2021 году — только 62 млн долларов. Всего публично объявили о финансировании инаугурации Трампа 40 компаний и частных лиц. Из них более 60% не делали пожертвования в его первый президентский срок.

Крупные технологические гиганты Meta, Google, Amazon и Microsoft за последние несколько недель пожертвовали не менее миллиона долларов каждый, а глава Apple Тим Кук пожертвовал такую же сумму в личном качестве.

Компания Uber и ее исполнительный директор пожертвовали по $1 млн. Столетние американские автопроизводители и банки, гиганты ВПК, фармацевтическое лобби и лидеры зарождающейся индустрии искусственного интеллекта поддержали избранного президента. Альтман, GM, Ford, Bank of America, Goldman Sachs и Pharmaceutical Research & Manufacturers of America также сделали пожертвования в инаугурационный комитет.

«Союзники Трампа и Уолл-стрит радуются возвращению избранного президента к власти, поскольку его победа привела к резкому росту акций», – предельно откровенно пишет деловое издание.

Брайан Баллард, ведущий лоббист и специалист по сбору средств для Трампа, назвал это «очень захватывающим временем». «Раскол восьмилетней давности в значительной степени исчез. Это замечательный момент для Америки», — считает он.

Еще одним горячим событием стал небольшой ужин в одном из отелей в центре Вашингтона, организованный суперлоббистом Джеффом Миллером с участием Дональда Трампа-младшего. В субботу ведущие доноры встретились с избранным вице-президентом Вэнсом и членами нового кабинета министров в музее на Национальном аллее.

Накануне инаугурации Маск, выделивший более $250 млн на избрание Трампа в 2024 году, выступит на арене Capital One. Затем инаугурационный комитет устроит «ужин при свечах» в Национальном строительном музее через дорогу.

Тем временем компании X, Uber и медиа-организация The Free Press планируют провести коктейль неподалеку.

После парада Трампа Цукерберг станет одним из организаторов приема вместе с миллиардером-донором республиканцев Мириам Адельсон, владельцем Houston Rockets Тилманом Фертиттой и владельцем Chicago Cubs Тоддом Рикеттсом.

Лиза Гилберт, со-президент группы Public Citizen, предсказала, что итоговая сумма пожертвований на инаугурацию Трампа превысит $200 млн, и заявила, что пожертвования — это «очевидный способ для корпораций и групп особых интересов попытаться повлиять на будущую администрацию».

Сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Майкл Беннет осудили эти пожертвования, направив письма руководителям Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, Uber и OpenAI:

«Эти пожертвования поднимают вопросы о коррупции и влиянии корпоративных денег на администрацию Трампа и Конгресс, и общественность заслуживает ответов», — написали они.

Альтман ответил на это в соцсети Илона Маска Х: