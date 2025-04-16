Демократы пришли в себя и активно работают на раскол республиканцев
Демократическая партия США должна попытаться «вернуть умеренных республиканцев в наше лоно», чтобы они не боялись дать отпор президенту Трампу.
Об этом американский сенатор-демократ Рубен Гальего заявил на конференции в британском аналитическом центре Чатем-хаус, нежелательном в РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Прямо сейчас республиканские сенаторы пытаются понять, где они могут занять нейтральную позицию по Украине. Позицию, которая поможет Украине или безопасности в целом, но при этом не будет выглядеть так, будто они поддерживают войну.
Я даже не знаю, что они используют. Они пытаются разобраться. Я думаю, что вы увидите изменения в политике», – обещает Гальего.
Он надеется, что Конгресс увеличит военный бюджет и примет новые санкции против России.
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