Демократы пришли в себя и активно работают на раскол республиканцев

Елена Острякова.  
16.04.2025 16:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Демократическая партия США должна попытаться «вернуть умеренных республиканцев в наше лоно», чтобы они не боялись дать отпор президенту Трампу.

Об этом американский сенатор-демократ Рубен Гальего заявил на конференции в британском аналитическом центре Чатем-хаус, нежелательном в РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Демократическая партия США должна попытаться «вернуть умеренных республиканцев в наше лоно», чтобы они не...

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«Прямо сейчас республиканские сенаторы пытаются понять, где они могут занять нейтральную позицию по Украине. Позицию, которая поможет Украине или безопасности в целом, но при этом не будет выглядеть так, будто они поддерживают войну.

Я даже не знаю, что они используют. Они пытаются разобраться. Я думаю, что вы увидите изменения в политике», – обещает Гальего.

Он надеется, что Конгресс увеличит военный бюджет и примет новые санкции против России.

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