Демилитаризацией и денацификацией Украины придётся заняться Трампу

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Россия не может сейчас военным путём освободить все территории Новороссии, поэтому наведение на них порядка останется за США.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Олега Беседина заявил политолог Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политика – это наука возможного. И все остальное, что не касается реальности, это наши досужие вымыслы, догадки и пожелания. Если мы будем говорить об искусстве возможного, то нам надо признать, что вооруженным путем достичь целей, поставленных в начале спецоперации, мы не можем. То есть на сегодняшний день демилитаризация всей территории бывшей Украинской ССР военным путём нереальна», – сказал Онуфриенко.

Он подчеркнул, что требования-максимум со стороны России – это освобождение всей Новороссии, включая Одессу, Днепропетровск и Харьков.