Делец Трамп переуступил по сходной цене свою неудавшуюся посредническую миссию по Украине
Европа апеллирует исключительно к России в украинском конфликте, и обязать Зеленского чем-либо намерен только президент США Трамп. Но и тот использует ситуацию, чтобы понудить ЕС принять новые экономические условия.
На это в эфире радио «Спутник в Крыму» обратил внимание политолог, журналист Юрий Светов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Давайте объективно, кому обращены призывы? Трамп ещё говорит про Зеленского, но призывы Евросоюза обращены к России. И что мы слышим? Премьер-министр Великобритании: мы требуем от России немедленно прекратить! Туда же вдруг привязывается президент Финляндии: Россия немедленно должна остановиться. Слов, обращённых к Украине, нет.
Глава Министерства иностранных дел Франции говорит те же самые слова: Россия должна остановиться. И для солидарности 9 мая прибудет в Киев. То есть, идет поток слов и призывов, чтобы Россия остановилась. Они же видят, что мы наступаем, что угроза Украине становится более реальной. И отсюда желание нас остановить любой ценой, любыми требованиями. И чтобы ни происходило, можно всегда сказать – Россия виновата», – отметил он.
Западное общественное мнение твёрдо убеждено, что прекращение войны на Украине не происходит по вине России. И Трамп использует это в своей экономической войне с Евросоюзом.
«Что делает сейчас Трамп – он повышает пошлины, в том числе, для Европейского союза, требуя идти навстречу. ЕС тоже требует встречных шагов. Тогда Трамп включает внешнеполитический ракурс и допускает Евросоюз к переговорам по ситуации на Украине, которые до этого шли напрямую между Россией и Соединенными штатами.
Макрон ведь радостно сказал: всё, Европа участвует в переговорах по Украине. То есть, внешнеполитическими уступками Европейскому союзу Трамп хочет получить согласие по экономическим проблемам. И так он действует везде», – подытожил Светов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: