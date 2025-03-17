Даже в Галичине контент на 70 процентов русский – боевик-«азовец»
Необходимо полностью запретить весь российский контент во всех соцсетях и на всех площадках, поскольку иначе не перебить предпочтения украинцев.
Об этом на канале «Суспильное Ивано-Франковск» заявил пленённый в «Азовстали» и вернувшийся в результате обмена на Украину боевик запрещённого и признанного террористическим в РФ «Азова» Андрей «Корень» Кориневич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В каком контексте мы можем слышать русский язык в городе Ивано-Франковск? Извините, 20-летние хлопчики, которые смотрят «Тик-ток» с российской музыкой, это неправильно, это надо запретить.
По людям видно, кто старается, вежливый интеллигентный человек старается перейти на государственный язык. А люди, которые биомасса, им всё равно. Они говорят так, как им удобно. Это люди, которые не видят мир, не видят проблемы.
Большая проблема – это то, что у нас до сих пор не заблокированы российские контенты. Извините, я недавно слышал топ музыки, которая слушалась, там половина российской музыки. Если бы вовремя спохватились, может, это бы быстрее остановилось. Если бы не поддерживали российский продукт, российскую музыку и т.д., может, остановилось бы это ещё быстрее», – возмущался Кориневич.
«На государственном уровне должны быть запрещены «тик-токи», русскоязычные «тик-токи», «инстаграмы», русскоязычные «ютубы» – всё то, что тянет за собой российский контент. Если сейчас зайти в любую из соцсетей, процентов 70 будет российского контента», – злился бандеровец.
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