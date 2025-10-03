Чтобы ублажить Трампа, Зе-банда начнёт бурить недра Украины по старым советским картам

В рамках ресурсной сделки с США Украина поднимает старые советские карты и начинает бурение в поисках полезных ископаемых.

Об этом заявил замминистра экономики Украины, член управляющего совета Американо-украинского инвестиционного фонда Егор Перелыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы планируем возобновить нашу программу бурения в следующем году, а также цифровизацию всех наших архивов и данных времен Советского Союза. И мы планируем заняться так называемыми устными сообщениями о находках. Это то, что было найдено за последние 50-60 лет. И это будущие потенциальные месторождения, которые не были признаны экономически жизнеспособными на момент их обнаружения.

Поэтому мы хотим заняться этими месторождениями. Мы понимаем, что советская система была очень, очень далека от совершенства. Мы понимаем, что, вероятно, было допущено много ошибок. И мы понимаем, что мы можем найти много интересных, в основном потенциально интересных месторождений.

В основном это касается таких областей, полезных ископаемых и металлов, как титан, уран, германий, графит, вольфрам, ванадий и тантал, а также некоторых других, очень интересных редких металлов и важнейших минералов», – перечислил Перелыгин.