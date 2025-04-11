Что не так с «Леопардами»? Украинцы все чаще жалуются на непригодность немецкой военной техники

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Немецкие издания Süddeutsche Zeitung и WDR, ссылаясь на внутренние документы Бундесвера, оказавшиеся в распоряжении редакции Der Spiegel, пишут, что эффективность ряда переданных Киеву немецких систем вооружений вызывает серьёзные сомнения, а в ВСУ жалуются на непригодность немецкой техники.

Согласно опубличенному СМИ документу, речь идет о выступлении заместителя военного атташе Германии в Киеве, состоявшемся в конце января этого года в городе Делич (Саксония) перед примерно 200 молодыми офицерами Бундесвера.

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Дипломат, основываясь на опыте украинских военных, подробно описал реальные проблемы, с которыми они сталкиваются при использовании немецкого оружия на линии фронта. Один из армейских офицеров даже специально записывал доклад, чтобы использовать эти наблюдения при подготовке будущих военных специалистов в Германии.

«Выводы, озвученные немецким дипломатом, звучат резко. Так, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000, считавшаяся одной из самых современных в мире, признана «технически уязвимой». Несмотря на точность и огневую мощь, её эксплуатация в боевых условиях оказалась настолько сложной, что пригодность установки для войны оказалась под вопросом», – говорится в публикации.

Большие проблемы и у хваленых «Леопардов»:

«Основной боевой танк Leopard 1A5, поступивший на вооружение ФРГ ещё в 1980-х, хоть и показал определённую надёжность, имеет слишком слабую броню. Украинские бойцы, по словам военного атташе, вынуждены использовать его «скорее как импровизированную артиллерийскую платформу, чем как полноценный танк». Ещё более продвинутый Leopard 2A6, поступивший на фронт, страдает от высокой сложности ремонта. В документе подчёркивается: «Ремонт на линии фронта часто невозможен — техника требует обслуживания, которое доступно только в тылу», – отмечается в рассекреченных документах.

Нарекания у украинцев вызывают и переданные немцами системы ПВО, включая IRIS-T и американские Patriot. Украинцы говорят, что это «дорого и непрактично».

«Даже высокотехнологичные системы ПВО вызывают вопросы. Система IRIS–T, произведённая компанией Diehl, была высоко оценена за эффективность. Однако на практике боеприпасы для неё стоят слишком дорого, и в нужном объёме их просто нет. Не лучше дела и у американской Patriot, адаптированной к немецким условиям: как указано в докладе, эта система «непригодна для войны» из-за устаревших шасси производства MAN, для которых больше не выпускаются запасные части», – говорится в материале..

Едва ли не единственным образчиком немецкой техники, не вызывающим у украинцев острых нареканий, стал Gepard – старый, но проверенный зенитный самоходный комплекс, снятый с вооружения Бундесвера еще до начала войны на Украине. Издание называет его «самым надёжным, популярным и эффективным» в глазах солдат ВСУ.

Для его поставок были активированы старые установки из резервов и закуплены дополнительные машины за границей. «Этот пример, как подчёркивает Der Spiegel, показывает, что даже списанная техника при грамотном применении может сыграть важную роль», – отмечают журналисты.

Также в докладе упомянуты реактивные системы залпового огня Mars II, Хотя их дальность и точность оценены высоко, использовать их на полную мощность украинцы не могут: немецкие версии не поддерживают кассетные боеприпасы, в отличие от американских HIMARS.

Причина — правовые ограничения: Германия подписала международную конвенцию о запрете кластерных боеприпасов, в отличие от США. Проблема с боеприпасами возникала и у Panzerhaubitze 2000, но была решена после перепрограммирования систем.

Авторы материала, как и сами военные, задаются логичным вопросом: почему немецкая техника не справляется на фронте?

«По словам источников в Бундесвере, проблемы, описанные в докладе, вполне отражают реальную ситуацию на фронте. Однако в защиту немецкого оружия говорится, что оно используется в условиях «исключительного экстремального износа». Украинские военные проходят обучение в Германии в ускоренном режиме, и зачастую просто не успевают досконально освоить техническое обслуживание сложных систем. На передовой также остро не хватает инфраструктуры для организации надлежащего ремонта. Хотя промышленность наладила создание специальных ремонтных хабов, те часто расположены слишком далеко от зоны боевых действий», – отмечает Der Spiegel.

Примечательно, что Министерство обороны ФРГ отказалось от официального комментария по поводу утечки секретного документа, лишь подтвердив, что «находится в постоянном обмене с украинскими структурами по вопросам ремонта, боепитания и замены техники».

Крупнейшие оборонные концерны, в том числе Rheinmetall — производитель Leopard и Panzerhaubitze — также не прокомментировали ситуацию.