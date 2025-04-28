Чичваркин: Трампу похер Украина

Елена Острякова.  
28.04.2025 12:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, США, Украина


Президенту США Дональду Трампу важно вернуть Россию в союз с Западом, а судьба Украины его не волнует.

Об этом беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин заявил в интервью киевской антироссийской пропагандистке Алесе Бацман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президенту США Дональду Трампу важно вернуть Россию в союз с Западом, а судьба Украины...

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«У Трампа, мне кажется, есть большое видение – вернуть Россию на цивилизованный Запад и вместе управлять Большим Севером и как-то договориться, чтобы это не была бензоколонка и газовая станция Китая, и уменьшить влияние Китая, которое стало очень большим. Это его генеральная большая задача на этот срок. А что будет с Украиной ему реально все равно. Эта война мешает большой задаче – чтобы Большой Юг не был настолько большим», – сказал Чичваркин.

По его мнению, влияние Китая в Средней Азии и Африке растет, поэтому, Трамп поставил перед собой задачу сделать так, чтобы «точкой накопления денег и прихода чудовищной трубы денежного потока был не производящий Китай, а интеллектуальная, производящая, нефтедобывающая, строящая Америка».

«День ли пройдет, 100 дней, целый год, сколько останется в итоге от Украины: 36 или 18 млн жителей – ему похер. У него есть большая сверхзадача и упершийся в четыре украинских региона Путин, которому он нарисовал огромные перспективы, триллионы, которые он будет зарабатывать торгуя с цивилизованным Западом после отмены санкций, потому что в России закопано 75 триллионов доказанных запасов», – резюмировал иноагент.

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