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Президенту США Дональду Трампу важно вернуть Россию в союз с Западом, а судьба Украины его не волнует.

Об этом беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин заявил в интервью киевской антироссийской пропагандистке Алесе Бацман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Трампа, мне кажется, есть большое видение – вернуть Россию на цивилизованный Запад и вместе управлять Большим Севером и как-то договориться, чтобы это не была бензоколонка и газовая станция Китая, и уменьшить влияние Китая, которое стало очень большим. Это его генеральная большая задача на этот срок. А что будет с Украиной ему реально все равно. Эта война мешает большой задаче – чтобы Большой Юг не был настолько большим», – сказал Чичваркин.

По его мнению, влияние Китая в Средней Азии и Африке растет, поэтому, Трамп поставил перед собой задачу сделать так, чтобы «точкой накопления денег и прихода чудовищной трубы денежного потока был не производящий Китай, а интеллектуальная, производящая, нефтедобывающая, строящая Америка».