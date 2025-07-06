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Беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин признался, что украинские пограничники всегда очень придирчиво его досматривают, хотя он ввозит в страну гуманитарную помощь для ВСУ.

Об этом она рассказал в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если даже для страны ты делаешь очень много, каждый раз при въезде в Украину находится кто-то, кому просто невозможно рядом со мной находиться. Я вижу, что человека кроет. Он уже попросил привести собаку меня обнюхать. Вдруг косяк какой-то или чего-то еще. Задержать. Позвонить. Вот это все», – жаловался перебежчик.

Однако бизнесмен готов и дальше терпеть унижения. Также он запрещает себе говорить публично все, что он думает, об утратившем легитимность президенте Украины Владимире Зеленском.

«Я хочу, чтобы Украина выстояла, а выстоять невозможно без консолидации. Поэтому ничего, что мешает консолидации, я произносить на камеру не буду, сам себе свою любимую свободу слова немного ограничу», – сказал Чичваркин.

Ранее он хвастался, что лично перевел на Украину 300-400 евро, а потом, когда евроейские банки «из-за русофобии забрали кредиты», насобирал 6,5 млн евро «чужих денег».