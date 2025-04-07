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Есть большой риск, что заинтересованные стороны снова используют «бзик немцев на рейхи», чтобы снова развязать с Россией войну, которая в этот раз будет для Германии роковой, от чего не легче.

Об этом на телеканале «День» заявил замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть риск того, что немецкие войска, находящиеся на территории Прибалтики, если Прибалтика выполнит ту же роль, которую выполнила Украина, для неядерного столкновения с Россией, то здесь немцы оказываются в первых рядах. Они неизбежно попадают под удар, и понеслась, понеслась, понеслась. Поэтому эта стратегия четвёртого рейха крайне опасна и для самих немцев, потому что, если удастся реализовать эту стратегию, то я думаю, что немцы ещё раз не выкарабкаются. Немцам удалось невиданное – они смогли выкарабкаться после поражения в Первой мировой войне. Казалось бы, после этого уже всё, на этой нации можно ставить крест. Но они выкарабкались и развязали ещё одну войну. Да, им помогли это сделать. Но если бы они не были ни на что способны, им бы бессмысленно было помогать. А им помогли, в первую очередь, англичане, во вторую – американцы. И Вторая мировая война», – напомнил Шишкин.