Германия взяла курс на четвертый рейх

Максим Столяров.  
07.04.2025 15:20
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, Политика, Россия


Все факторы прямо свидетельствуют тому, что активно разрабатывается и воплощается план превращения Германии в новую империю.

Об этом на телеканале «День», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин. Он считает, что пошагово Германия добилась того, что из страны, которой фактически нет, стала первой экономикой, а потом и теневой главной политической силой Европы.

Все факторы прямо свидетельствуют тому, что активно разрабатывается и воплощается план превращения Германии в новую...

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«ЕС англосаксами создавался, в первую очередь, чтобы держать в узде Германию. Они этот ЕС сделали своим инструментом, потом сделали ещё шаг и из тени вышли на открытое политическое лидерство, затем, крепко получив по зубам от американцев и немного уйдя в сторонку, снова рванулись к той же цели. И теперь провозглашают, что будут создавать и военное лидерство.

Если это не целенаправленный поход к Четвёртому рейху, то это трудно чем-то ещё объяснить», – сказал эксперт.

По его словам, США время от времени осаживают, но полностью не блокируют эту их деятельность.

«Я не говорю, что нынешняя Германия может стать такой же сильной, как при третьем рейхе. Но когда Гитлер начинал Вторую мировую войну, все признавали, что третий рейх был намного слабее второго рейха Вильгельма II, который начинал Первую мировую. И к этой войне его подвели не для того, чтобы он победил, а чтобы ослабить силы конкурентов реальных хозяев Запада – в тот момент это Британская империя.

Поэтому сейчас, наблюдая за тем, как американцы чуть-чуть осаживают, но не полностью блокируют немцев и позволяют им и так и сяк продвигаться в сторону четвёртого рейха, это означает, что план превращения Германии в реальный четвёртый рейх со всеми вытекающими последствиями кем-то разрабатывается», – считает эксперт.

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