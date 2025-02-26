«Черноморский флот всегда был нам обузой» – откровения ельцинского министра

Черноморский флот стоило бы потопить ещё в 90-е, поскольку он был одним из многих обременяющих наследий, доставшихся от Советского Союза.

Об этом на канале «FreeДом» заявил бежавший в США либерал и иноагент Андрей Козырев, возглавлявший во времена президентства Бориса Ельцина МИД РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До последнего дня не верил, что он начнёт полномасштабное вторжение, потому что на грани немыслимого. Но у нас таких замыслов не было. Ни у Ельцина, ни у кого. Флот – это да, но флот – это была дань двум вещам. Во-первых, чисто техническая составляющая, состояние флота тогда уже было плохое, финансировать его даже для России на тот момент, вы помните, цены на нефть, дыры надо было затыкать, то есть речь шла практически чтобы бросить этот флот. И Украина, если честно, это знали, не могла бы содержать этот флот, его никто не мог бы содержать, обуза. Он и нужен никогда не был в таком размере и т.д., но он создан, и там были люди, и это был какой-то символ. Кроме того, из-за того, что не имеет реального значения в то время, нам не хотелось идти на лобовую конфронтацию с оппозицией, военными, у которых свои представления – там, корабль затопить это катастрофа, чудовищно и т.д. Одним словом, вопрос сложный, не менее сложный, чем ядерное оружие», – вещал Козырев.