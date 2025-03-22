Через месяц у Трампа может лопнуть терпение

Вадим Москаленко.  
22.03.2025 13:50
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США


Взаимные обстрелы могут продолжаться ещё дольше месяца.

Об этом а канале Politeka заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Взаимные обстрелы могут продолжаться ещё дольше месяца. Об этом а канале Politeka заявил полковник...

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Ведущий спросил, как долго стороны будут обстреливать друг друга

«Перед окончанием войны всегда есть эскалационная составляющая. Это будет продолжаться неделю-две-три. Может, даже до майских праздников. Это будет продолжаться в зависимости от того, сколько будет терпения у главного посредника по окончанию войны – администрации Трампа», – сказал Стариков.

 

«Завтра-послезавтра будут звонки обеим сторонам, с серьёзными увещеваниями. А потом, в понедельник, когда начнут работать переговорные группы, эти аргументы будут положены на стол. А потом уже, если кто-то не понимает, эти аргументы будут внедрятся», – добавил эксперт.

Стариков подчеркнул, что у США есть экономические рычаги давления для принуждения к миру.

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