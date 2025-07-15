После освобождения Покровска и Константиновки российская армия прорвёт линию обороны ВСУ – и сможет сильно ускорить темпы наступления.

Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ты чувствуешь, что Украина уже на грани того, что они будут умолять другие страны прекратить конфликт. Как думаешь, когда это произойдет?», – спросил ведущий.

И когда они падут, это приведет к серьезному нарушению линии обороны Украины. Россия сможет продвигаться быстрее, захватывая гораздо больше территорий, например, Днепропетровск и Николаев», – сказал Джонсон.

«Ну, я не знаю. Думаю, это скоро случится. Есть два ключевых момента – Покровск и Константиновка, которые вот-вот будут захвачены российскими войсками. Это может произойти в ближайшие две-три недели, а может и раньше.

«Все сводится к простой математической задаче. С одной стороны, у кого больше людей? У России. У них на 100 миллионов больше людей.

Во-вторых, Россия производит танки. У Украины их нет, у них были только старые советские танки. Они получили некоторое количество от США, Франции и Британии, но продолжают терять их. Россия тоже теряет танки, но у нее есть массовое производство.

И разница в том, что Россия может производить по 90 танков в месяц, а США сейчас используют танки Абрамсы, которые были произведены 40 лет назад.

У России есть боевые самолеты, а у Украины нет. У России в 8-10 раз больше артиллерийских снарядов, чем у Украины. У России есть бронетранспортеры и вертолеты», – добавил аналитик.