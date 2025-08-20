Чем грозит России новая «украинская» дальнобойная ракета

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские СМИ опубликовали видео, как утверждается, «боевого применения новейшей крылатой ракеты «Фламiнго ФП-5». В качестве доказательства выложены два видеоролика натужного старта свидомой «вундервафли» с боевой частью, выкрашенной в красный цвет. Кадров объективного контроля попадания украинская пропаганда не предоставила.

По заявлению новоиспеченного министра обороны Украины Шмыгаля, чудо мутной свидомой мысли «Фламiнго» обладает рядом чудесных ТТХ, вроде системы «поверхность—поверхность», дальностью полета в 3000 км, 1150 кг массой БЧ, высотой полета не более 100 м с огибанием рельефа местности, инерциальной и спутниковой системой наведения, устойчивой к средствам РЭБ, а также оптико-электронной ГСН.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Занятно, что в заявлении Шмыгаля масса БЧ выросла на 150 кг по сравнению с первоначальной.

В остальном, красноносым «Фламiнго» боевые укры угрожают российским складам, военной и государственной инфраструктуре в глубоком тылу, предрекая очередной «потужный ответ» на «длинную руку Москвы». Утверждают даже, будто КР ФП-5 уже пошла в серию.

Если абстрагироваться от мнения некоторых «военхворых», тупо распространяющих шмыглявую копипасту по «экспертным» ТГ-каналам, реальные эксперты, имевшие дело с крылатыми ракетами, говорят следующее.

Судя по видеороликам, о боевом применении КР «Фламiнго» речи нет. Вероятнее всего, укры выложили кадры испытательных пусков крылатых ракет с инертной боеголовкой. К тому же, торжествующих воплей украинских СМИ и горлопанов ЦИПсО о «величезной бавовне в тылу клятых москалей» что-то не слышно, как нет отчета Минобороны РФ о перехвате украинских ракет. УкроСМИ на голубом глазу утверждают, что КР «Фламiнго» разработало киевское КБ «Луч» на основе неких «секретных разработок», хотя доподлинно известно, что «Луч» специализируется на разработке ПТРК, а никак не крылатых ракет. По другим данным, «Фламiнго» слеплено на мощностях никому неизвестного КБ Fire Point.

Практика последних лет также показывает, что все «секретные разработки» украинских «чудо-ракет» основаны на перелицовке старых советских вооружений и выдающимися ТТХ не блещут. Речь идет о хорошо известных российскому ПВО ракетах «Нептун» и «Гром-2».

Специалисты уверены, что если к созданию «Фламiнго» и в самом деле приложили руки украинские умельцы, то результатом их трудов стал некий гибрид фашистской самолето-ракеты ФАУ и реактивного БПЛА «Рейс», которыми бандеры ещё пару лет назад наносили удары по российским городам.

Иностранные же источники утверждают, что «Фламiнго» (в девичестве КР FP-5) была разработана в ОАЭ Milanion Group на деньги Великобритании.

На выходе получился не привлекший серьезного внимания (если не считать боевых укров) продукт, очень напоминающий первые крылатые ракеты, родом из 1950-60-х годов.

Ракетчики подчеркивают, что огромная ракета со стартовой массой в 3 тонны, с размахом крыльев в 6 метров (!) и нагло торчащем на хвостовике турбореактивным двигателем делает из «Фламiнго ФП-5» образцово-показательную мишень для систем ПВО далеко не первой свежести. На радаре засветка украинской «вундервафли» будет просто чудовищной.

При таких-то массе и габаритах элегантное название «Фламинго» для совсем не элегантного изделия выглядит совершенно неуместно. Скорее уж, «Потужный Боров».

Открытые источники также утверждают, что FP-5 требует 40-45-минутной предстартовой подготовки, что напрочь лишает её оперативности. Под сомнение также ставятся заявленная дальность полета в 3000 км и высота огибания рельефа местности менее 100 метров. Подобная бандура вряд ли способна снизиться на высоту менее 300 метров.

Есть сообщения о высокой стоимости «передовой» крылатой ракеты и её размерах в половину авиалайнера. В общем, хлопцы и их хозяева в очередной раз не ищут легких путей.

Можно встретить и более глумливые комментарии, в которых напоминают, что ОАЭ — это не про ракеты, а разработчиков FP-5 пригласили чуть ли не по газетным объявлениям. Великобритания, которая раньше умела многое, растеряла массу компетенций, включая ракетные технологии, поскольку ракеты для атомных подводных лодок им передает США, а пресловутые КР Storm Shadow являются точной копией изначально французских SCALP EG.

Учитывая, что Великобритания мало что может предложить ВСУ, Украине было передано то, что самим негоже, но с потенциалом ещё раз задрать ставки.

Что можно сказать однозначно: «Фламiнго ФП-5» — оружие эскалации. В Киеве наверняка знают о её вопиющих недостатках, но тешат себя надеждами, что пара попаданий по российской гражданской и военной инфраструктуре позволит бандеровцам устроить грандиозный визг в свинарнике и пытаться диктовать России свои условия. Как минимум, сорвать переговорный процесс, угрожая поставить на поток выпуск колоссального крылатого борова.

В любом случае, расслабляться нельзя, и есть все шансы на то, что киевский режим применит свою «вундервафлю» уже в ближайшее время.