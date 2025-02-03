Часть бригад ВСУ не пополняется по два года

Вадим Москаленко.  
03.02.2025 17:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинская армия испытывает жесточайший дефицит личного состава – особенно опытных кадровых военных.

Об этом в интервью нацисту и убийце Сергею Стерненко рассказал экс-командир батальона 46 бригады, отставной полковник Анатолий Козел с позывным «Купол», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия испытывает жесточайший дефицит личного состава – особенно опытных кадровых военных. Об этом...

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«Один пленный мне рассказывал, что у них [в армии России] в роту приходит около шестидесяти человек в неделю. Рота – это 100-150 человек. То есть, это половина личного состава за неделю.

У нас бригады столько не получают. У нас есть бригады, у которых не было пополнения по два года, или не получают вообще», – сказал Козел.

«Бригады, которые были созданы в 2014 году, некоторые только в 2022 году, стали более-менее, а до этого они были, скажем так, недобригадами. Так это десять лет прошло.

А вы представьте, если создать бригаду в 2024 году – просто некем комплектовать. Нет сержантов, нет младших офицеров. Некого даже комбригом назначить.

Вот, в 156 бригаде назначили какого-то комбрига без боевого опыта. Много таких историй было. Или в начальники штабов назначают людей без боевого опыта», – жаловался ВСУшник.

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